Общество

Лишь 30% читателей ПЛН видят рост поддержки семей с детьми

Лишь 30% читателей Псковской Ленты Новостей заметили рост государственной поддержки семей с несовершеннолетними детьми. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса, проведенного на сайте ПЛН.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос «Замечаете ли вы рост поддержки семей с несовершеннолетними детьми?», выбрав один из шести вариантов ответа.

В итоге 11,28% участников опроса ответили: «Разумеется! Не помню, чтобы когда-нибудь наше государство так о них заботилось».

15,12% рост поддержки семей с несовершеннолетними детьми заметили, но связывают его только с коронавирусом. Хотя, по мнению этой части респондентов, такая помощь должна оказываться регулярно.

Еще 3,14% на вопрос «Замечаете ли вы рост поддержки семей с несовершеннолетними детьми?» ответили, что скорее да, однако, принимаемых мер поддержки все равно недостаточно.

4.88% не увидели роста поддержки, поскольку в их семье нет несовершеннолетних детей.

24,77% участников опроса роста поддержки не видят, считая, что «выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка - это не стратегия, а разовые шаги при кризисе».

Наибольшая доля респондентов - 40,81% - не замечают никакой поддержки семей с несовершеннолетними детьми, они уверены, что «семьи с детьми - самые бедные».