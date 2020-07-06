Общество

Около 47 млн рублей получит Псковская область на выплаты соцработникам в условиях коронавируса

На выплаты социальным работникам регионы Северо-Запада получат более 978 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) со ссылкой на уточненный правительством РФ объем выплат соцработникам, оказывающим услуги людям с COVID-19 или из группы риска.

Средства распределены следующим образом:

Санкт-Петербург — 154,98 млн рублей

Мурманская область — 104,94 млн рублей

Вологодская область — 181,71 млн рублей

Архангельская область — 94,46 млн рублей

Республика Коми — 146,01 млн рублей

Республика Карелия — 59,87 млн рублей

Новгородская область — 57,80 млн рублей

Калининградская область — 69,31 млн рублей

Псковская область — 46,85 млн рублей

Ленинградская область — 58,69 млн рублей

Ненецкий автономный округ — 3,62 млн рублей.

Всего в России из федерального бюджета на стимулирующие выплаты соцработникам выделено 11,272 млрд рублей.

Доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку получат работники стационарных организаций социального обслуживания и работники стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающие соцуслуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения COVID-19.