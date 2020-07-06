Общество

Общественники выявили недостатки в обустройстве территории псковской школы №26

В Пскове в рамках акции «Безопасная школа» активисты партийного проекта «Крепкая семья» провели очередной рейд по мониторингу школьных и прилегающих к ним территорий на предмет их безопасности для детей.

На этот раз объектом проверки стала школа №26 на улице Байкова. Общественники выявили ряд проблем, которые необходимо устранить в короткие сроки. «Нужно восстановить ограждения школьной территории, так как в настоящий момент территория школы по факту является проходной, что, в свою очередь, допускает нахождение на ней посторонних лиц. Также в срочном ремонте нуждается тротуар, который ведет с улицы Байкова. Он на 5 см ниже, чем асфальтовое покрытие, которое находится перед крыльцом школы, что создает препятствие для маломобильных групп населения. Само асфальтовое покрытие перед крыльцом школы - в хорошем состоянии», - рассказал активист партии «Единая Россия» Дмитрий Яковлев.

Общественники также обратили внимание на газоны, разбитые на пришкольной территории, которые необходимо привести в порядок, выкосив на них выросшую траву. Кроме того, требует благоустройства школьный стадион, который находится в удручающем состоянии. Установленные на спортивном объекте скамейки представляют собой опасные для детей металлические конструкции. Кроме того, общественники обратили внимание на мусорные контейнеры, которые находятся в непосредственной близости к беговым дорожкам, а контейнерной площадки на территории школы не обнаружили.

По итогам рейда руководитель партпроекта «Крепкая семья», глава Пскова Елена Полонская направит запрос на имя главы администрации областного центра с просьбой об устранении выявленных проблем.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.