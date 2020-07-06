Общество

Представительство ЕС в России считает приговор Светлане Прокопьевой неоправданным

Пресс-служба представительства Европейского Союза в Российской Федерации прокомментировала приговор, вынесенный 6 июля в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.

«В понедельник, 6 июля, российский суд признал известную журналистку Светлану Прокопьеву виновной по делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено после того, как в своем выступлении по радио она сказала, что теракт у здания ФСБ связан с социально-политической ситуацией в России и является результатом существующих ограничений политических и гражданских свобод со стороны государства. Ей предписано выплатить крупный штраф, который мы считаем неоправданным», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе представительства ЕС в России.

«Уголовное преследование госпожи Прокопьевой свидетельствует о том, что в последние годы в Российской Федерации постоянно сокращается пространство для деятельности независимых журналистов и гражданского общества. Часто сообщается о случаях запугивания, угроз и насилия в отношении журналистов, а такие основные свободы, как свобода выражения мнений и свобода средств массовой информации, подавляются и серьезно подрываются в стране, в том числе посредством политически мотивированных арестов и судебных процессов, как, например, дело в отношении госпожи Прокопьевой, - пояснили в пресс-службе. - Свобода прессы — основа демократического общества, которое процветает только там, где граждане получают достоверную информации и могут делать информированный выбор. Мы ожидаем, что Российская Федерация будет соблюдать свои международные и национальные обязательства и обеспечит журналистам возможность работать в безопасных условиях, не опасаясь преследования».

Также в пресс-службе представительства заверили, что ЕС будет «решительно защищать свободу прессы и свободу выражения мнений в средствах массовой информации, а также все права человека как внутри своих границ, так и во всем мире».