Общество

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области все еще выше общероссийской

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом посчитал количество выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения для регионов СЗФО.

По состоянию на 6 июля, в России выявленных заболевших коронавирусной инфекцией 468,4 человека на 100 тысяч населения (неделей ранее 436,6), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе центра.

В Мурманской области этот показатель остался значительно выше общероссийского – 799,1 (неделей ранее – 674,0). По этому показателю регион находится на четвертом месте по стране. Также превышает общероссийский показатель Архангельская – 564,3 (488,5), Новгородская – 515,5 (465,8), Псковская – 476,1 (425,7) области, Санкт-Петербург – 485,6 (450,5).

Все остальные регионы округа демонстрируют заболеваемость на 100 тысяч населения ниже общероссийской, но во всех регионах показатель выше, чем по данным на 29 июня: в Республике Коми – 444,8 (396,8), НАО – 359,4 (232,0), Республике Карелия – 242,3 (202,6).

Небольшой прирост по-прежнему демонстрирует Калининградская область – 256,4 (246,0), Ленинградская область – 262,9 (242,4), Вологодская область – 146,6 (134,4).

Количество выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения в СЗФО составило 421,3 человек (неделей ранее 381,8).