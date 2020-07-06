Общество

Минтруд рассказал, сколько семей получили выплаты на детей до 16 лет

Июльские выплаты на детей до 16 лет перечислены родителям 26 миллионов детей.

«По состоянию на 6 июля, единовременные выплаты перечислены родителям 26 миллионов детей от 0 до 16 лет. Эта выплата стала первой в России, которая была организована по принципам социального казначейства», - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

Уточняется, что благодаря этому выплата по 10 тысяч рублей без дополнительных заявлений была переведена 99% семей, ранее получивших ежемесячные пособия на детей от 0 до трех лет и единовременные выплаты на детей от трех до 16 лет.

«Мы впервые отработали меру социальной поддержки по принципам социального казначейства. Эти принципы подразумевают оперативную поддержку граждан без сбора дополнительных документов и даже подачи заявления, если ранее гражданин уже обращался за аналогичной поддержкой. Технический алгоритм, отработанный при начислении первых выплат, позволил оперативно обработать данные и перечислить средства родителям, если они уже обращались за ранее введенными мерами поддержки», - заявил глава министерства Антон Котяков.

При начислении июльской выплаты Пенсионный фонд использовал данные, представленные родителями при обращении за ежемесячным пособием на детей от 0 до трех лет за период апрель-июнь и единовременной выплатой на детей от трех до 16 лет, которая начала выплачиваться с 1 июня.

Право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября, добавили в Минтруде.