Общество

В Псковской области за полгода на пожарах погибли 39 человек

За 6 месяцев 2020 года на территории Псковской области зарегистрировано 3283 пожара, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 35 млн 015 тысяч рублей. На пожарах погибло 39 человек, гибели детей не допущено. В результате пожаров получили травмы 32 человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем –2890 случаев, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования –165 случая, нарушение правил устройства и эксплуатации печи –131 случай, поджоги – 57 случаев, на транспорте – 27 случаев, иные – 13 случаев (0,40%).

В городах и райцентрах области зарегистрировано 884 пожара, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 8 млн 288 тысяч рублей. Погибло 15 человек, из них в нетрезвом виде не зарегистрировано.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 2399 пожаров, материальный ущерб от которых составил 26 млн 726 тысяч рублей. На пожарах погибло 24 человека, из них 5 человек в нетрезвом виде.

За 6 месяцев в жилом секторе зарегистрировано 872 пожара с прямым материальным ущербом в размере 28 млн 071 тысяч рублей. На пожарах в жилом секторе погибло 39 человек или 100,00% от общего числа погибших.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем – 550 случаев, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 139 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации печи –123 случая, поджоги – 42 случая.

За полгода на территории Псковской области пожарами уничтожено: 396 строений, 2938,6 тыс. м2 площадей, 15 единиц автотранспорта.

На пожарах спасено 246 человек, материальных ценностей на сумму 109 млн 594 тысяч рублей, 627 строений и 18 единиц автотранспорта.

Из числа погибших людей 20 человек пенсионного возраста, 15 лиц без определенного рода деятельности, 3 рабочих и 1 инвалид.