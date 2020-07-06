Общество

В России разработана система отслеживания контактов больных COVID-19 по геолокации телефонов

Минкомсвязь в рамках борьбы с распространением COVID-19 намерена отслеживать по геолокации номера телефона не только самих больных коронавирусом, но и определять тех, кто находился с ними в контакте в предыдущие две недели. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Исходными данными для функционирования системы отслеживания являются данные Минздрава России о номере абонента подвижной радиотелефонной связи (далее - ПРТС), зараженного COVID-19. С использованием специализированных алгоритмов выявляется перечень абонентов ПРТС, находившихся в одной геопозиции и имеющих постоянный контакт с использованием средств мобильной связи с абонентом, включенным в регистр, на протяжении предыдущих 14 дней», - говорится пояснительной записке к проекту приказа Минкомсвязи об утверждении регламента.

Этот перечень контактов предполагается конкретизировать с учетом данных о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода.

«В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России и направляются в оперативные штабы субъектов РФ, Росгвардию, МВД России и Минздрав России», - говорится в пояснительной записке.

Информационное и организационно-техническое взаимодействие осуществляется между Минкомсвязью, Минздравом, МВД, Росгвардией, оперативными штабами субъектов РФ и операторами ПРТС.

В пояснительной сказано, что принятие этого приказа не повлечет социально-экономических, финансовых и других последствий.

Проект приказа Минкомсвязи «Об утверждении Регламента информационного и организационно-технического взаимодействия системы отслеживания с информационными системами заинтересованных органов исполнительной власти и оперативными штабами субъектов РФ» размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Его общественное обсуждение завершится 20 июля.

23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи организовать создание системы отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом, которая будет функционировать на основе данных сотовых операторов о геолокации мобильного телефона конкретного человека. Система, в частности, должна с помощью рассылки оповещать граждан о факте контакта с больным коронавирусом. В рассылке должно говориться о необходимости самоизоляции и предоставления данных в оперативные штабы субъектов РФ.

10 апреля в Минкомсвязь заявили, что отслеживание перемещения больных коронавирусом с помощью операторов связи не нарушает закон, так как все данные россиян в созданной для этого системе обезличены.

Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил, что система по отслеживанию того, как заболевшие коронавирусом COVID-19 исполняют условия карантина при лечении на дому, а также условий самоизоляции, строится на данных мобильных операторов, которые будут передавать их правоохранительным органам в случае нарушений. «Если граждане условия не выполняют, им отправляют соответствующую смс. Если нарушения систематически происходят, то дальше операторы будут представлять данные правоохранительным органам», - сказал он.

В министерстве отметили, что в системе отслеживания не происходит сбора персональных данных. «Таким образом, персональные данные россиян не собираются, так как сам по себе номер телефона ими не является», - пояснили в Минкомсвязи.