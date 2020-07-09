Общество

Есть такая профессия: основу для икон создавать

Проект Псковской Ленты Новостей «Есть такая профессия...» - это рассказы о людях, которые нашли свое призвание в самых разных сферах, подчас самых невообразимых. Их работа - это их жизнь, их выбор и их вклад в уклад современного Пскова. Кто они - мастера своего дела? Давайте знакомиться!

Фото здесь и далее - Вадим Боченков

«Деревяшки» - ласково и будто о живых - говорит Владимир Быстров, рассказывая о своих столярных работах. Об иконных досках и старых советских комодах, крестах и стульях, кухонных досках и срубленной на участке баньке и летней кухне... Я замечаю, как Вова меняется, когда делится своими идеями и замыслами, связанными с работой: внутри него как будто еще ярче начинает гореть лампочка, искрящаяся всеми цветами радуги. И знаете, это так заразительно! Разговаривая с ним, вы сами захотите последовать его выбору: поменять полностью свою жизнь, чтобы заниматься любимым делом. Без оглядки. По вдохновению.

О корнях

Мои родители - люди деревенские, они переехали из деревни в Псков. А в деревне все что-то делают руками: женщины по огороду, а мужчины что-то строят. Дед по папиной линии был плотником по профессии. С молодости, видимо, меня в другую сторону бросило, а потом вернуло на место.

У меня к деревяшке тяга: мне интересно все, начиная от домостроения деревянного, американо-канадского стиля, каркасного конструктора и заканчивая реставрацией старинной мебели - я все люблю! Мне дай что-нибудь попилить - я с удовольствием.

В детстве такой тяги не было. Я парень ветреный: сегодня одно было, завтра другое. Но, когда я в школе учился, в многопрофильном лицее №4, у нас очень хороший трудовик был. Он вел кружок авиамоделизма, я туда ходил больше года. То, что я строил, даже летало, я на какие-то соревнования ездил.

О случайностях

После неудачно сданных экзаменов на истфак у меня оставалась всего пара недель на то, чтобы выбрать другое место учебы: впереди маячила армия. Это был выбор «мне надо куда-то поступить, я знаю стишок, басню и умею танцевать». Я пошел в колледж культуры на режиссерское отделение. По первому образованию я педагог-организатор детского театрального коллектива. Красный диплом.

По окончании колледжа опять возник вопрос, куда бы мне деться. Это не было распутьем. Я ничего не выбирал. Просто рядом с колледжем культуры - военкомат. Так что, я быстро поступил в институт, платно, конечно. И устроился на работу крупье. Так и жил: после казино на задней парте отсыпался.

Когда я заканчивал институт, приняли закон о казино. Новую работу нашел по объявлению: требуется менеджер в банк. В итоге с 2007 по 2016 год проработал в банковских структурах. Вечерами смотрел фильмы, компьютерные игры - лайтовая жизнь, ничего сверхъестественного. Только сезонный труд у мамы на даче: летнюю кухню построил, баню, беседку.

О гробостроении и «Ленинграде»

Когда в 2013 году мне по наследству остался старый дом, я решил построить взамен него новый.

Остановился на каркасной технологии - такой дом можно построить в одиночку с необходимым объемом инструментов. Выклянчил денег на семейном совете, купил пилу и фрезер. Так все и завертелось.

Как-то просматривал объявления - смотрю, требуется на подработку в столярную мастерскую. Можно работать днем, а вечером там. Пришел к ним, мы пообщались, я станки пощупал - у них стоят большие советские станки, надежные, им сносу нет. Мне все понравилось, и я спрашиваю: что делать-то? Мне отвечают: «Гробы». Я говорю: «Прикольно». Захожу в покрасочную - а они там стоят, красивые, лакированные. Но гробы делать я не стал – мы позже с этой мастерской пару проектов сделали по мебели.

Я понял, что у меня свой путь. Долго работал дома, целыми днями один. На тот момент ведущей была на «Нашем радио» Светлана Зейналова, я еще смеялся, что лучший мой друг - это она. Она ведет эфир, а я пилю-строгаю и ее слушаю. Сейчас хорошо работается под Rammstein. А тогда - много «Ленинграда» было, заходил на ура.

Потом снова по объявлениям начал звонить, мне попался парень из Печор, мы с ним встретились. Он подъехал к банку и показал иконные доски - это заготовки, на которые потом наносится лик. Спрашивает: «Можешь такое делать?». Я попробовал - ему показалось, что у меня получилось. И он начал потихоньку давать заказы.

О неслучайностях

Мне было 33 года, когда я начал делать иконные доски. Я уверен, это неслучайно. Я верующий человек, и ангел-хранитель у меня есть: 10 пальцев все пока на месте. На самом деле человек, у которого все пальцы - либо очень везучий, либо ангел у него очень крутой. Столяр - это опасная профессия. Пальцы улетают в первые три года, по неопытности.

Когда меня из банка сократили, я не расстроился: мы там работали, но понимали, что дальше перспективы нет. Страх был, но я четко понимал, что я вывезу, у меня не было сомнений, что не получится. Пока вроде получается.

О вещах с историей

Летом прошлого года в Печоры приезжали «Волонтеры культуры». Для них проводилась обучающая программа «Волонтеры наследия» при поддержке ГосНИИРа. Было три направления: реставрация камня, металла и дерева. Я слышал там замечательную историю о том, как царапину в комоде 18 века реставрировали за 600 тысяч рублей. И тут опять включилась экономика, хотя на самом деле мне всегда было это интересно. Я бы хотел этому ремеслу поучиться. Если у меня когда-нибудь получится научиться давать вещам вторую жизнь - это будет космос!

Я в любом фильме сейчас смотрю на интерьер, обстановку. Вещь новая - она еще без хозяина. Ты ее сделал - в ней еще нет чего-то. А есть вещи с историей. Я видел стол начала 20 века, из березы, приличный. Где-то скольчики, где-то лак потрескался, где-то - обожженный след от кружки. И мне рассказывала женщина, ей уже под 80: «Когда я маленькой была, это место ложкой поцарапала». Она мне рассказывает, как стол этот жил, откуда каждое пятно. Это же круто!

О мечтах

Мне очень понравилась идея одного немца. У него открытая мастерская: с одной стороны стена ангара застеклена, а снаружи у него даже трибуны есть с сиденьями. По выходным он там проводит коворкинг - учит людей делать мебель, зрители могут сидеть, наблюдать через стекло за его работой. Жена его булочки всякие разносит-продает. В будни, когда он делает заказы, в мастерскую он никого не пускает, но можно прийти в качестве зрителя. Чувак зарабатывает ежесекундно, при этом делает свою работу, за которую опять получает деньги и еще кайфует от того, что занимается любимым делом.

Я думал о подобном проекте. Было бы круто иметь открытую мастерскую, куда ты можешь прийти, заплатить какую-то копеечку, тебя квалифицированный человек научит азам, потом ты сам себе что-то сделаешь. Классная идея, по-моему. Но пока только идея…

О мастерской

Я на работу иду и улыбаюсь. Ну правда. Всего пару раз за весь промежуток времени, что я занимаюсь столяркой, у меня было, что не хочу идти на работу. Потому что затянувшийся проект или его пора сдавать.

Сейчас мы работаем над проектом по мебели из ЛДСП, иконами и сопутствующими проектами из массива. Мастерская находится в Печорах на территории паломнического центра Псково-Печерского монастыря. Закончится карантин – заглядывайте в гости!

Беседовала Елена Никитина