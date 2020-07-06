Общество

Названы регионы с самыми высокими пенсиями

Минтруд РФ опубликовал доклад, посвященный социально-экономическому положению пожилых людей в 2019 году. Материал размещен на официальном сайте ведомства, передает «Москва24».

При рассмотрении пенсионных окладов в федеральных округах наиболее высокие пенсии зафиксировали в Дальневосточном федеральном округе (17 472,86 рубля). На втором месте по окладам для пожилых людей расположился Северо-Западный федеральный округ (17 378,02 рубля).

Самые высокие пенсии россияне получают в Чукотском (28 219,13 рубля) и Ненецком (25 215,13 рубля) автономных округах. За ними идут Камчатка (24 409,59 рубля) и Магаданская область (24 304,94 рубля).

Самые маленькие выплаты — у жителей Дагестана (12 411,37 рубля), Кабардино-Балкарии (12 473,37 рубля) и Калмыкии (13 350,12 рубля).

По данным ПФР, на 1 января 2020 года средний размер пенсии в целом по России составил 15 697,46 рубля. Наиболее благополучные по этому показателю — Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа: 17 378,02 и 17 472,86 рубля соответственно. В Северо-Кавказском и Южном ФО он ниже 13 600 рублей.