Общество

Жителям Невеля напомнили о мерах пожарной безопасности

6 июля сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам проведен профилактический рейд в жилом секторе Невеля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда распространены памятки и листовки о мерах пожарной безопасности на темы: «Безопасное эксплуатация газового оборудования», «Курение в пьяном виде – причина пожара», гражданам разъяснены требования пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, правила пользования электрическим и газовым оборудованием.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, обстановку с пожарами на территории Невельского района. Данная информация дополнительно размещена на информационных стендах магазинов и досках объявлений.