Общество

На руководство островского предприятия завели дело из-за двух свалок

Природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, установлено, что АО «Островспецавтопарк» осуществляет размещение ТКО на объекте размещения, расположенном вблизи островской деревни Плодопитомник.

В соответствии с пунктом 2.15 Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной министерством строительства Российской Федерации 02.11.1996, мастер полигона не реже одного раза в декаду проводит осмотр санитарно-защитной зоны и принимает меры по устранению выявленных нарушений (ликвидация несанкционированных свалок, очистка территории и т. д.).

Вместе с тем на территории, прилегающей к земельному участку, где расположен объект размещения отходов, в пределах санитарно-защитных расстояний выявлено две несанкционированные свалки.

По результатам проверки в отношении генерального директора АО «Островспецавтопарк» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления), материалы административных производств направлены для рассмотрения в Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по природопользованию.

Реальное устранение нарушений закона находится на контроле в природоохранной межрайонной прокуратуре.