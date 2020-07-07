Общество

«Псковские сокровища» подарили новому прокурору региона

Книгу «Псковские сокровища» подарил новому прокурору Псковской области Ивану Грибову председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, поздравляя его с вступлением в должность, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Исторически сложилось, что прокуратора и областное Собрание конструктивно взаимодействовали, работая над совершенством законодательства нашего региона. Надеюсь, наше взаимодействие продолжится, и главными в нашей работе будут не протесты прокурора, а четкая продуманная работа над проектами законов и действующим законодательством», - отметил Александр Котов и пожелал Ивану Грибову, чтобы во главе его деятельности стояла забота о неукоснительном соблюдении закона. В заключение Александр Котов подарил новому прокурору книгу «Псковские сокровища».

Федеральный инспектор Псковской области Андрей Калинин также поздравил Ивана Грибова, отметив, что это назначение - высокая оценка его личных и профессиональных качеств. «Данное решение принято в непростой ситуации коронавируса, которая усугубила проблемы в сфере соблюдения трудовых прав граждан и развития бизнеса. Это негативно сказывается на настроениях граждан. Убежден, что знания и опыт позволят вам справиться с решением сложных задач в надзорной деятельности и обеспечить высокую эффективность работы органов прокуратуры»,- отметил он и пожелал «всей душой полюбить этот древний Псковский край и людей, которые здесь живут». «С прибытием вас», - заключил федеральный инспектор.

Иван Грибов в ответном слове отметил, что «Псковская земля — интересное место для возможности работы и с позиции прокурорского надзора, и с позиций человеческого потенциала». «Думаю, коллектив в прокуратуре работоспособный — отзывы были только положительные. Продолжим исполнение задач, которые ставит Генпрокуратура — ничего нового здесь не придумаешь», - заключил он.