Общество

Мясо из США проверили на границе в Псковской области

Ветеринарный контроль 16 контейнеров, в которых перемещалось мясо птицы, провели специалисты в железнодорожном пункте пропуска «Посинь», расположенном на российско-латвийском участке государственной границы РФ в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Животноводческая продукция общим весом 425,5 тонны следовала железнодорожным транспортом из США в Казахстан через территорию Российской Федерации.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий государственные инспекторы управления установили, что ветеринарные сертификаты гарантируют выполнение ветеринарных требований Евразийского экономического союза.

После проведения всех необходимых процедур, в том числе отбора проб для лабораторных исследований по показателям безопасности, крупная партия мяса птицы была направлена в адрес получателя в Казахстан.