Три летальных исхода из-за коронавируса зафиксировано в Псковской области за сутки

Еще три летальных исхода зарегистрировано в Псковской области из-за коронавируса. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном штабе COVID-19.
Всего на сегодняшний день скончался 31 человек. На данный момент проведено 49251 исследование, подтверждено 3111 случаев коронавируса (+27). Выздоровели 1260 человек, в том числе 56 за прошедшие сутки.
Статистика по районам:
Псков – 926
Великие Луки – 624
Бежаницкий район - 34
Великолукский район – 164
Гдовский район – 65
Дедовичский район – 40
Дновский район - 95
Красногородский район – 11
Куньинский район –26
Локнянский район - 9
Невельский район - 107
Новоржевский район – 20
Новосокольнический район - 60
Опочецкий район – 38
Островский район – 230
Палкинский район - 34
Печорский район – 38
Плюсский район – 89
Порховский район - 137
Псковский район – 256
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 8
Пыталовский район – 15
Себежский район – 21
Стругокрасненский район – 40
Усвятский район - 18.