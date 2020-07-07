Общество

Три летальных исхода из-за коронавируса зафиксировано в Псковской области за сутки

Еще три летальных исхода зарегистрировано в Псковской области из-за коронавируса. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном штабе COVID-19.

Всего на сегодняшний день скончался 31 человек. На данный момент проведено 49251 исследование, подтверждено 3111 случаев коронавируса (+27). Выздоровели 1260 человек, в том числе 56 за прошедшие сутки.

Статистика по районам:

Псков – 926

Великие Луки – 624

Бежаницкий район - 34

Великолукский район – 164

Гдовский район – 65

Дедовичский район – 40

Дновский район - 95

Красногородский район – 11

Куньинский район –26

Локнянский район - 9

Невельский район - 107

Новоржевский район – 20

Новосокольнический район - 60

Опочецкий район – 38

Островский район – 230

Палкинский район - 34

Печорский район – 38

Плюсский район – 89

Порховский район - 137

Псковский район – 256

Пустошкинский район – 6

Пушкиногорский район - 8

Пыталовский район – 15

Себежский район – 21

Стругокрасненский район – 40

Усвятский район - 18.