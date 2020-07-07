Общество

Инновационные кабинеты в школах Невеля появятся к новому учебному году

Обновление материально-технической базы образовательных учреждений «Точка роста» идет в Невельском районе в рамках партийного проекта «Новая школа» и нацпроекта «Образование». В проекте участвуют гимназия города Невеля и средняя школа №2 имени Н. И. Ковалева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В каждом образовательном учреждении будет полностью оборудовано по два кабинета: кабинет информатики, технологии, ОБЖ и кабинет проектной деятельности.

В школы уже поступила мебель для кабинетов проектной деятельности. В перечне нового оборудования значатся планшеты, 3D-принтеры, фотоаппараты, смартфоны, компьютеры, шахматы.

Член «Единой России», депутат районного Собрания, директор школы №2 Владимир Сафроненко отметил, что в образовательном учреждении уже отремонтированы два кабинета, получена мебель. «До 31 июля полностью поступит оборудование, и к началу учебного года кабинеты будут готовы, что позволит разнообразить и модернизировать содержание и методы обучения», - рассказал Сафроненко.

Благодаря инновациям учащиеся сельских школ смогут изучать предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на новом оборудовании, а после уроков посещать занятия цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, развивать навыки работы в команде, готовиться к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах и слетах.

Партийный проект «Новая школа» направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Это создание новых учебных мест за счет строительства новых школ, капитального ремонта и реконструкции действующих школ, оснащение новым современным оборудованием, переход на односменный режим работы с последующим наполнением второй половины дня дополнительными занятиями. При этом во внимании партийного проекта находится и аспект повышения роли и статуса педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии.

Важный участок работы партийного проекта - дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях. Партпроект держит на контроле не только обеспечение повышения доступности дошкольного образования, но и его качество. В центре внимания партпроекта также находятся и вопросы содержания образовательного процесса, соблюдения прав всех участников образовательного процесса, а также создания равных условий получения образования для детей вне зависимости от территории их проживания.