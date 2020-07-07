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Общество

Великолукскую поликлинику №1 возглавила тверской инфекционист Наталья Дорожкина

07.07.2020 11:26|ПсковКомментариев: 0

Персоналу поликлиники №1 города Великие Луки представили нового заведующего, сообщает газета «Великолукская правда. Новости». Представление нового руководителя учреждения состоялось сегодня, 7 июля. И. о. заведующего поликлиникой назначена Наталья Дорожкина. Ее представил и. о. главного врача Великолукской межрайонной больницы Роман Керимов.

Фото: «Великолукская правда. Новости»

Наталья Дорожкина — врач-инфекционист, в Великие Луки приехала из Тверской области. «Наталья Юрьевна для города новый специалист. Она приехала в Великие Луки в период борьбы с коронавирусной инфекцией и зарекомендовала себя с хорошей стороны», — отметил Роман Керимов.

Наталья Дорожкина поблагодарила коллектив за то, что сейчас, находясь в непростых условиях, медики находят в себе силы прийти на помощь друг другу в организации приемов и осмотров пациентов на дому и в поликлинике. «Спасибо вам за ваш труд. Думаю, что жители Великих Лук оценят ваш труд», — сказала она.

Как врач-инфекционист Наталья Дорожкина продолжает выезжать на первичный осмотр «ковидных» больных. Борьба с коронавирусной инфекцией сейчас является основным направлением деятельности поликлиники №1.

«Хочу обратиться к жителям Великих Лук с тем, чтобы они с пониманием отнеслись к тому, что мы на данный момент не можем устраивать плановые приемы и осмотры. Наша цель — победить COVID. Дальше мы возобновим полноценное оказание помощи всему населению города», - рассказала Наталья Дорожкина.

Напомним, что бывший руководитель поликлиники №1 Ирина Шапошникова покинула свой пост по собственному желанию.

Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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