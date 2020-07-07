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Общество

Налоговые инспекции Псковской области возобновляют обслуживание без записи

07.07.2020 12:47|ПсковКомментариев: 0

Начиная с 6 июля обратиться в налоговые инспекции Псковской области можно без предварительной записи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФНС.

Операционные залы территориальных налоговых органов работают по следующему графику:

  • понедельник, среда: 8.30 – 18.00;
  • вторник, четверг: 8.30 – 20.00;
  • пятница: 8.30 – 17.00;
  • суббота, воскресенье: выходные дни.

При посещении инспекций необходимо соблюдать рекомендации и ограничения, установленные в Псковской области: быть в маске и перчатках, а также выдерживать определенное расстояние между посетителями. 

Узнать график работы налоговых органов региона можно на официальном сайте ФНС России в разделе «Информация об УФНС России вашего региона» - «контакты инспекций» или по бесплатному номеру Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. Заранее спланировать визит в налоговый орган можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Кроме того, большинство вопросов налогоплательщики смогут решить, используя бесконтактные способы взаимодействия с налоговыми органами:

Теги: #налоги #УФНС по Псковской области #налоговая инспекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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