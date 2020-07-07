Общество

Налоговые инспекции Псковской области возобновляют обслуживание без записи

Начиная с 6 июля обратиться в налоговые инспекции Псковской области можно без предварительной записи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФНС.

Операционные залы территориальных налоговых органов работают по следующему графику:

понедельник, среда: 8.30 – 18.00;

вторник, четверг: 8.30 – 20.00;

пятница: 8.30 – 17.00;

суббота, воскресенье: выходные дни.

При посещении инспекций необходимо соблюдать рекомендации и ограничения, установленные в Псковской области: быть в маске и перчатках, а также выдерживать определенное расстояние между посетителями.

Узнать график работы налоговых органов региона можно на официальном сайте ФНС России в разделе «Информация об УФНС России вашего региона» - «контакты инспекций» или по бесплатному номеру Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. Заранее спланировать визит в налоговый орган можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Кроме того, большинство вопросов налогоплательщики смогут решить, используя бесконтактные способы взаимодействия с налоговыми органами: