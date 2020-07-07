Общество

Случаи отказа от приемных детей в Псковской области единичны — Ольга Евстинеева

Случаи отказа от приемных детей в Псковской области единичны. Об этом рассказала председатель государственного комитета Псковской области по социальной защите Ольга Евстигнеева 7 июля на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.





В 2017 и 2018 годах, по ее словам, таких случаев не было. В 2019 году были единичные случаи возврата детей. Ольга Евстигнеева пояснила, что не всем удается найти общий язык с подростками, хотя прикладываются все возможные усилия, чтобы этого не происходило.

Всего в Псковской области насчитывается 2160 детей-сирот, большинство из них находятся в приемных семьях, 189 детей - в социальных учреждениях.