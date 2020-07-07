Общество

Региональные выплаты малоимущим получили более 40 тысяч псковичей

Региональные выплаты малоимущим в Псковской области получили 41 303 человека, общая сумма составила 418 млн рублей. Об этом рассказала председатель регионального комитета Псковской области по социальной защите Ольга Евстигнеева на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 7 июля.

Малоимущим и жителям возраста 65+ в апреле выплатили пять тысяч рублей, затем повторили выплату в мае. Первые выплаты были осуществлены в беззаявительном характере по реестру соцзащиты. По словам Ольги Евстигнеевой, в дальнейшем, семьи у которых доход уменьшился, пошли с заявлениями, поступило огромное количество документов.

Еще одну региональную выплату - 20 тыс. рублей из средств регионального материнского капитала (выдается при рождении третьего ребенка) с марта можно потратить на определенные семейные нужды. Выплату планировалось осуществить вместе с выпуском социальной карты, но пандемия коронавируса внесла коррективы в эти планы. Всего около 2000 семей получили такие выплаты, общая сумма составила порядка 39 млн рублей.

Ольга Евстигнеева отметила, что Псковская область одной из первых включились в поддержку различных категорий граждан на региональном уровне.