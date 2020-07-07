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Общество

В решении земельного вопроса жителей Себежского района предложен новый подход

07.07.2020 12:40|ПсковКомментариев: 0

Проект еще одного федерального закона, который призван вернуть жителям Себежского района право распоряжаться землей, рассмотрят на очередной сессии депутаты Псковского областного Собрания. Авторами инициативы, допускающей изменение границ национальных парков, выступили члены Совета Федерации, в число которых вошел сенатор от псковского региона Андрей Турчак, и депутаты Госдумы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния, сбережение их уникальных ландшафтов является важной задачей, однако, статус земель и действующий в них жесткий правовой режим приводит к ограничению конституционных прав граждан – участки, занятые национальными парками, не могут предоставляться в собственность и быть объектами сделок.

Как следствие, жители не могут получить разрешение на строительство, зарегистрировать уже имеющиеся объекты, продлить договор аренды, реализовать материнский капитал. Предприниматели не хотят вкладывать деньги в развитие локальных проектов, а содержание территорий населенных пунктов превращается в нецелевое использование муниципальных средств на федеральной земле.

В Псковской области таким примером является Национальный парк «Себежский», занимающий треть одноименного района.
На встрече с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным в январе 2020 года эту проблему озвучила депутат областного Собрания, себежанка Дарья Козьякова, после чего по поручению спикера нижней палаты российского парламента в Себеже прошло выездное совещание с участием депутатов Госдумы, представителей Минприроды, областной, муниципальной власти и жителей.

По итогам встречи депутаты Государственной Думы Николай Николаев и Сергей Крючек внесли проект федерального закона, допускающего выделение в составе особо охраняемых природных территорий отдельных участков частичного хозяйственного использования, обеспечивающих жизнедеятельность проживающих в них граждан.

Новая федеральная инициатива, соавтором которой является псковский сенатор Андрей Турчак, предполагает другой подход – по решению правительства Российской Федерации, границы национальных парков могут быть изменены, а технические ошибки исправлены. Предложения о таких корректировках должны проходить обязательную процедуру публичных слушаний или общественных обсуждений. Кроме того, в закон об особо охраняемых природных территориях предложено добавить норму, допускающую предоставление на территориях нацпарков земельных участков для ведения садоводства, огородничества, для строительства жилья и гаражей.

По мнению председателя областного Собрания депутатов Александра Котова, подход, предложенный сенаторами, шире и имеет некоторые преимущества. Спикер напомнил, что на встрече в Себеже сам предлагал идти по пути исключения земель населённых пунктов из состава нацпарков и корректировки границ охраняемых территорий по аналогии с зонами охраны памятников.

«Конечно, это необходимо делать аккуратно и продуманно, чтобы не нанести ущерб охраняемым объектам и территориям. Но ещё раз напомню: тотальный запрет пока ни к чему хорошему не приводил, что мы и видим в Себеже, где фактически останавливается хозяйственная деятельность, а желание сохранить природу в нетронутом виде оборачивается заболачиванием озер и захламлением леса. Нужна золотая середина», - подчеркнул Александр Котов.

«У нас было огромное количество обращений, связанных с этими проблемами. На сегодняшний день есть реакция и со стороны Совета Федерации, и со стороны Государственной Думы. Мы в рамках нашего законодательного органа обе инициативы поддерживаем. Я думаю, это тоже будет учтено», - отметил спикер областного Собрания депутатов.

Самое главное, по мнению Александра Котова, что поиск оптимального решения продолжается, а работа по приведению режимов использования земель нацпарков проводится с учетом интересов граждан.

Отметим, особый правовой режим отразился на жизнедеятельности около 2 млн человек – жителей более тысячи населённых пунктов, вошедших в границы 23 национальных парков, 18 заповедников, 12 заказников, более 90 природных парков и ряда иных охраняемых территорий.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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