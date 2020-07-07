Общество

221 призывник отправлен в войска из Пскова и Псковского района

По состоянию на 6 июля, на службу в ряды Вооруженных сил РФ из Пскова и Псковского района отправлен 221 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил военный комиссар Пскова и Псковского района Валерий Дмитриев.

В соответствии с указом президента и приказом министра обороны РФ с 1 апреля начался призыв граждан на военную службу.

Задание на отправку в войска в военном комиссариате города Псков и Псковского района составило - 360 человек, из которых 310 человек необходимо призвать из города Пскова и 50 человек из Псковского района.

В связи с эпидемиологической обстановкой вызов призывников в военный комиссариат города Псков и Псковского района был перенесен с апреля на май, июнь и июль 2020 года.

При этом выполнялись мероприятия, которые можно было провести без прибытия призывников в военный комиссариат (на призывной пункт). Так, для уточнения документов воинского учета беседы с призывниками проводились по телефонной связи, а для подготовки личных дел к заседаниям призывных комиссий были запрошены необходимые документы в образовательных и медицинских учреждениях.

Военным комиссариатом города Псков и Псковского района организовано взаимодействие с образовательными учреждениями высшего или среднего профессионального образования по уточнению сроков сдачи студентами выпускных экзаменов, защиты ими дипломов в целях планирования прибытия указанных граждан для прохождения медицинского освидетельствования и призывных комиссий. Школьникам, которым предстоит сдавать ЕГЭ, предоставляется возможность поступить в высшие образовательные учреждения и призываться на военную службу весной и летом этого года они не будут.

Призывными комиссиями города Пскова и Псковского района, с учетом годности граждан к военной службе по состоянию здоровья, уровня образования, профессионального отбора, принимаются решения о направлении призывников для прохождения военной службы в соответствующих родах войск Вооруженных сил Российской Федерации и воинских формирований.

По состоянию на 6 июля 2020 года призывными комиссиями города Пскова и Псковского района призвано на военную службу 310 человек.

Для недопущения распространения нового типа коронавирусной инфекции COVID-19 у граждан, подлежащих призыву на военную службу, и иных лиц в военном комиссариате действуют ограничительные мероприятия. К началу работы медицинских и призывных комиссий на входе в призывной пункт организован «барьерный контроль» с использованием бесконтактной термометрии. Во всех помещениях, в том числе в кабинетах врачей-специалистов, предусмотрено проведение дезинфекции и санитарной обработки. Для дезинфекции автотранспорта, территории и помещений военного комиссариата привлечены подразделения РХБ защиты.

Медицинское освидетельствование призывников на призывном пункте осуществляется под контролем дежурного по призывному пункту, медицинской сестры, которые контролируют соблюдение социальной дистанции, разделение потоков и очередность прохождения врачей-специалистов гражданами. Призывной пункт полностью обеспечен запасом медицинских масок и средств для дезинфекции.

Также разработан алгоритм тестирования призывников на наличие новой коронавирусной инфекции. Забор материалов на ПЦР-исследование на новую коронавирусную инфекцию организовано в лаборатории ГБУЗ «Центр профилактики и борьбы со СПИД». Повторное тестирование граждан, призванных на военную службу, на наличие новой коронавирусной инфекции осуществляется в день прибытия на сборный пункт.

Только после получения отрицательного результата, призывник направляется на медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор и другие мероприятия.

Кроме того, разработан алгоритм действий при выявлении положительного теста на коронавирусную инфекцию.

Для обеспечения сохранения здоровья молодого пополнения, все воинские перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты с другими лицами. По прибытию к местам службы молодых солдат и матросов ждет двухнедельный карантин (отдельно от остального личного состава воинских частей), во время которого будут проводится медицинские осмотры, психологические обследования и социально-психологическое изучение.

Вместе с тем на протяжении всего призыва особое внимание уделяется призывникам, пытающимся любыми способами уклониться от исполнения воинской обязанности, предусмотренной Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

Так, военный комиссариат города Псков и Псковского района совместно с администрациями города Пскова и Псковского района, территориальными отделами внутренних дел принимают соответствующие меры по розыску указанной категории лиц с целью обеспечения их прибытия на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

В случае неявки без уважительных причин этих граждан по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, они считаются уклоняющимися от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.