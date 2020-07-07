Общество

Более половины коек для лечения COVID-пациентов освободились в медучреждениях Псковской области

Более половины коек для лечения COVID-пациентов в настоящий момент свободны. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

«С удовольствием хочу отметить, что эпидемиологическая ситуация в Псковской области улучшается. Мы две недели назад прошли пик заболевания, к настоящему времени более половины коек для лечения COVID-пациентов свободны. Часть коек уже переведена на обычный штатный режим работы. Сегодня освободили сто коек. Хочу отметить, что с начала борьбы с коронавирусом это первый шаг в этом направлении», - рассказал глава региона в опубликованном видеоролике.

Он отметил, что это очень важный этап, так как впервые за все время это дает возможность больше внимания уделять обычным пациентам и часть медицинских работников возвращать к своему привычному обычному ритму.