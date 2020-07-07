Общество

Михаил Ведерников: В ближайшие дни статистика по смертности от COVID-19 может увеличиться

В ближайшие дни статистика по смертности от COVID-19 может увеличиваться. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

«В эти дни приходят отчеты патологоанатомов по больным, которые умерли от заболевания коронавирусной инфекцией на пике ее распространения. Только на прошлой неделе у нас добавилось 6 смертей. Мы ожидаем, что в ближайшие дни статистика по смертности еще может увеличиваться. Это как раз связано с пиком, после которого еще не прошло две недели. Но, мы рассчитываем, что со следующей недели, если эти случаи и будут, то они будут единичными», - заявил глава региона.