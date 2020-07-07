Общество

Родственники погибшего врача Анвара Сабирова получат в собственность квартиру

Квартиру, в которой проживал боровшийся с COVID-19 кардиореаниматолог Псковской городской больницы Анвар Сабиров, отдадут в собственность его родственникам. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении Instagram.

«Гарантирую, что все федеральные и региональные выплаты будут осуществлены в ближайшее время и в полном объеме. Более того, как только я узнал об этой печальной новости, дал поручение проработать вопрос, чтобы та квартира, в которой врач проживал (она находилась в социальном найме), перешла в собственность родственникам», - рассказал губернатор.

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«Это был настоящий врач, блестящий профессионал, очень хороший человек, поэтому я хочу искренне выразить соболезнования и слова поддержки родным и близким погибшего», - заключил глава региона.