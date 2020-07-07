Общество

23 сотрудника «Йура Корпорейшн РУС» заболели коронавирусом

23 сотрудника «Йура Корпорейшн РУС» заболели коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении Instagram.

«Многие обращались с просьбой проконтролировать ситуацию на предприятии Yura corporation rus, где на прошлой неделе был зафиксирован очаг. Все выходные мы занимались его отработкой, в понедельник было проведено рабочее совещание с руководством предприятия. Благодаря своевременным мерам, которые были приняты, взрывной рост заболевания удалось остановить на отметке 23 заболевших сотрудника предприятия. Уже несколько дней эта цифра не увеличивалась», - заявил Михаил Ведерников.

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Он отметил, что принято решение о мониторинге предприятия совместно с Роспотребнадзором до начала следующей недели. «Если статистика будет ухудшатся, то будем принимать решение о закрытии предприятия. Если нет, то предприятие в плановом режиме доработает до 20 июля, а потом они планируют переезжать на новые более просторные производственные мощности», - рассказал глава региона.