Общество

Мы нащупали много подводных камней в реконструкции студенческого кампуса — Сергей Грахов

«Пока нельзя сказать, что подрядчики на реконструкции студенческого кампуса работают такими ударными темпами, как нам хотелось бы», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

По его словам, есть недочеты, которые приходилось переделывать, до сих пор отшлифовываются юридические вопросы. «Планируем, что полностью подрядчик зайдет туда через две недели. Там много подводных камней, которые мы нащупали ногами. Осталось теперь, чтоб под них потекла водичка», - отметил гость студии.

Также Сергей Грахов пообещал, что власти региона сделают все для того, чтобы «убрать печальную славу этого объекта и сделать ему хорошую известность».