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Общество

Михаил Ведерников о коронавирусе: Не хотелось бы повторения сценария Израиля в Псковской области

07.07.2020 14:03|ПсковКомментариев: 1

Не приходится рассчитывать на возвращение массовых мероприятий в ближайшие недели. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении Instagram.

«Уже сейчас в ограниченном режиме некая активность есть. Например, 18 июля состоится благотворительный концерт под отрытым небом «Спасибо медикам!» Псковской области. Это будет первое офлайн-мероприятие с начала пандемии», - сказал губернатор.

Он отметил, что также ведется активная подготовка к возможному открытию театрального сезона. Михаил Ведерников рассказал, что на прошлой неделе все актеры театра и музыканты БКЗ возобновили репетиции. «Культура живет, и мы все надеемся на снятие ограничений, но для этого всем нам необходимо соблюдать все ограничительные требования. Коронавирус пока никуда не делся. Примером тому Израиль, где люди решили, что все позади, перестали соблюдать меры безопасности, и властям снова приходится возвращаться к строгим ограничительным мерам. Мне бы хотелось этого сценария в области избежать. В целом, я рассчитываю на сознательность и понимание наших граждан», - заключил губернатор.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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