Общество

Сахарно-липким назвал Олег Брячак отчет главы города Пскова

«Сахарно-липко-хвалебным спичем» назвал депутат Псковской городской Думы, лидер псковских справедливороссов Олег Брячак отчет главы Пскова Елены Полонской, который она представила на сессии городского парламента 30 июня.





«Когда мы выбирали Александра Братчикова на должность главы городской администрации, за него проголосовали 16 депутатов из 25. Он отработал год, и его отчет был поддержан единогласно, - напомнил гость студии. - На «яблочника» Пермякова внимания я не обращаю, поэтому не знаю, проголосовал он или нет».



«А теперь возьмем Елену Полонскую, которая стала главой города не потому, что обладает какими-то выдающимися качествами или является профессионалом. Ей просто повезло, - высказал мнение Олег Брячак. - Перед ее избранием губернатор собрал все фракции, и говорилось о том, что так складывается ситуация, что, вроде как, некого поставить на должность главы, и давайте дадим Елене Полонской аванс. Не оправдает его — может, кого-то другого искать будем».



При этом, констатировал Олег Брячак, за прошедший год он не увидел в Елене Полонской «каких-то деловых качеств и способности руководить чем-либо», хотя «возможно, представительские функции у нее получалось бы выполнять».



В то же время отчет главы Пскова, представленный на сессии гордумы 30 июня, поверг Олега Брячака в шок. «Я был просто в шоке, это был сахарно-липко-хвалебный спич, слушать было просто невозможно, потому что, как оказалось, все, что делается в городе, - это заслуга Полонской. Она так все подала, что ей никто не нужен. Зачем? У нас Полонская есть, и все делает она», - высказался Олег Брячак.



В отчете главы города он не услышал внятной информации о проблемах муниципалитета и о планах - «только через слово благодарность тому ли иному чиновнику». «С удивлением узнал, что Ганзу тоже организовала Елена Александровна. Бывший глава Иван Цецерский годы жизни потратил на то, чтобы организовать Ганзу. Где была тогда Полонская?» - возмутился эсер, назвав неправильным с ее стороны приписывать себе чужие заслуги.



«Поэтому у меня не поднялась рука проголосовать за такой отчет», - пояснил Олег Брячак.



Также он раскритиковал Елену Полонскую за то, что она внесла разлад в депутатский корпус гордумы, хотя ее предшественник Иван Цецерский наладил коммуникацию и работу депутатов так, чтобы они работали, как единый механизм, без склок и скандалов.



«Цецерский — как бы кто к нему ни относился, даже после всех моих баталий с ним, - это политик, который нашел в себе силы выйти с оппозицией на диалог, и он его наладил и смог сделать так, чтобы гордума перестала быть местом для политики. А Полонская - не политик. И своими рваными, рыхлыми действиями она уже внесла сумбур в работу не только депутатов, но и в аппарат гордумы», - заметил Олег Брячак. Ему, в частности, «непонятно, почему повыгоняли половину сотрудников из гордумы».



«И мы ей намекнули, что, Елена Александровна, вы не туда идете. Вообще перепутаете тут все, и будут в гордуме одни склоки и крики благодаря такому руководителю, который не умеет вести диалог, объединять, не умеет быть стратегическим лидером», - заявил гость студии.