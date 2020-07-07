Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта.
Льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми на покупку квартиры в новостройке:
Ставка по программе «Господдержка 2020» на покупку квартиры в новостройке:
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками:
Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 7,3% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса ДомКлик от Сбербанка при регистрации сделки в электронном виде.
Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам - в мае 2020 года снижение составило до 0,8 процентных пункта.
Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.