Общество

В Пушкиногорском районе не будет массовых мероприятий к 76-ой годовщине освобождения

С учетом ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, во избежание неблагоприятных последствий для граждан, массовые мероприятия в связи с празднованием 76-й годовщины освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков проводиться не будут. Такое решение принято на заседании организационного комитета, сообщили в администрации муниципалитета.

День освобождения - 12 июля, в поселке состоится радиомитинг-концерт, который будет транслироваться и в социальных сетях, связанных с жизнью района.

Глава района Александр Баранов поручил коммунальным службам украсить поселок к празднику и усилить контроль за благоустройством воинских захоронений.

В День освобождения района братские могилы и воинские мемориалы будут открыты для посещения с 9 часов утра - для возложения цветов и венков в частном порядке, с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса СОVID-19, рекомендованных соответствующими службами.