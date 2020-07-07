Общество

Госдума приняла закон о защите пенсионеров и бизнеса от взысканий за долги

Пенсионеры смогут получить рассрочку по выплате кредитов, страховых взносов и займов до миллиона рублей на два года, а представители малого и среднего бизнеса - рассрочку до двух лет по задолженностям до 15 миллионов рублей. Как сообщает официальный Telegram-канал партии «Единая Россия», соответствующий закон об отсрочке платежей по долгам приняла сегодня, 7 июля, Государственная Дума РФ.

«По сути, мы ввели исполнительные каникулы вслед за кредитными и налоговыми для наиболее пострадавших в условиях пандемии категорий. Норма позволит снять остроту для абсолютного большинства пенсионеров-должников. К третьему чтению мы скорректировали и расширили перечень долгов - теперь предприниматели могут получить на все обязательные платежи за исключением требований по возмещению вреда здоровью, потере кормильца, зарплаты и морального вреда», - рассказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России», один из авторов законопроекта Александр Хинштейн.

Закон запрещает взыскивать имущество должников до 31 декабря - как приставам, так и коллекторам. Получить рассрочку можно без обращения в суд. Для этого нужно написать заявление судебному приставу-исполнителю, который в течение трех дней запустит процедуру. Если долг не выплачивается в установленный срок, то рассрочка аннулируется.