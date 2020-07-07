Госдума приняла закон о защите пенсионеров и бизнеса от взысканий за долги

Пенсионеры смогут получить рассрочку по выплате кредитов, страховых взносов и займов до миллиона рублей на два года, а представители малого и среднего бизнеса - рассрочку до двух лет по задолженностям до 15 миллионов рублей. Как сообщает официальный Telegram-канал партии «Единая Россия», соответствующий закон об отсрочке платежей по долгам приняла сегодня, 7 июля, Государственная Дума РФ.
Закон запрещает взыскивать имущество должников до 31 декабря - как приставам, так и коллекторам. Получить рассрочку можно без обращения в суд. Для этого нужно написать заявление судебному приставу-исполнителю, который в течение трех дней запустит процедуру. Если долг не выплачивается в установленный срок, то рассрочка аннулируется.