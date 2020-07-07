Общество

Более 100 паспортов для осужденных оформлено в Псковской области с начала года

105 паспортов для осужденных оформили в УФСИН России по Псковской области за полгода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«В случае отсутствия паспорта в личном деле осужденного или если срок его действия истек администрация исправительного учреждения при его освобождении должна заранее принять меры по оформлению документа. Данному направлению деятельности уделяется пристальное внимание со стороны руководства УФСИН России по Псковской области, так как это свидетельство реализации гражданских прав осужденных в пенитенциарных учреждениях. Наличие необходимых документов облегчает осужденным процесс ресоциализации, в том числе трудоустройства после освобождения, а это в свою очередь является одним из факторов снижения повторных преступлений», - говорится в сообщении.

Вопросами паспортизации осужденных занимаются сотрудники отделов специального учета подведомственных УФСИН учреждений. Совместно со специалистами миграционной службы они проводят проверку установления личности осужденного, а также подтверждения его принадлежности к гражданству РФ. Далее при наличии полного пакета документов в течение 30 суток с момента поступления документов в подразделение изготавливается паспорт.

«По итогам полугодия текущего года 105 осужденных были документированы паспортами, - рассказала представитель старший инспектор группы специального учета отдела режима и надзора УФСИН Татьяна Васильева. - Полученный паспорт хранится в личном деле осужденного и выдается на руки только после освобождения».