Общество

Олег Брячак призвал банкротов не стесняться своего статуса

Депутат Псковской городской Думы, лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак призвал банкротов не стесняться своего статуса.

В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат, сам имеющий статус банкрота, еще раз прокомментировал суть своей недавней законодательной инициативы о том, чтобы разрешить банкротам занимать руководящие должности в партийных и религиозных организациях. Напомним, она не нашла поддержки у большинства депутатов гордумы на сессии 30 июня.

«Когда я представлял проект закона, я говорил, что в составе гордумы есть разные депутаты. Есть бизнесмены, есть учителя, есть коммунальщики. И это хорошо, потому что мы представляем все слои населения. Есть у нас в гордуме и банкроты. На сегодня в нашей стране сумасшедшее число людей, находящихся в кредитном рабстве по тем или иным причинам... И таким тоже надо помогать каким-то образом. В том числе, по мнению Олега Брячака, нужно снять с банкротов запрет занимать руководящие должности в политических и религиозных организациях.

«Трехлетний запрет заниматься экономической деятельностью для банкротов совершенно понятен, но какое отношение к коммерческой деятельности имеет политическая или религиозная организация? Человек будет заниматься духовными вещами, политикой, но не коммерцией. Поэтому мы с коллегами подумали, что этот законопроект несколько облегчит жизнь тем, кто находится в процедуре банкротства», - пояснил Брячак.

«А если кто-то решил это на меня перевести, меня это мало интересует. Мой статус подходит к концу», - добавил он, напомнив, что на недавней сессии депутат от «Яблока» Дмитрий Пермяков «пытался дать ему пару советов». «Но я сказал, что его мнение мне совершенно не важно. У меня нет уважения к тем, кто сам ничего не делает, а только роется в запятых и ищет мелкие поводы, чтобы его голос был услышан. Это неправильная позиция», - заключил депутат.

Также Олег Брячак выразил готовность после того, как срок его банкротства закончится, вновь стать руководителем регионального отделения партии «Справедливая Россия».

«По уставу партии одно и то же лицо не может занимать должность председателя Совета регионального отделения более пяти сроков подряд. Пока я банкрот, я как раз обнулюсь и, если руководство сочтет нужным, стану опять председателем регионального отделения», - отметил он.