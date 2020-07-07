Общество

Почти половина заразившихся СОVID-19 жителей Псковской области выздоровели

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от COVID-19 в регионах СЗФО. В Псковской области он один из самых низких по округу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе центра, по состоянию на 7 июля, в целом по России выздоровело 67% от общего числа выявленных случаев коронавируса. По СЗФО этот показатель, как и на прошлой неделе, равен федеральному – также 67% (на 3 процентных пункта выше, чем неделей ранее).

Выше всего процент выздоровевших на Северо-Западе фиксируется в Ленинградской области – 88% (4 211 человек). По данному показателю регион находится на четвертом месте в России, уступая Чукотскому АО (96%), Республике Марий Эл (91%) и Пензенской области (90%). На втором месте по СЗФО с 78% находится Вологодская область (1 366 человек) и Санкт-Петербург (20 359 человек). На третьем месте — Калининградская область (67%, 1 706 человек).

Самый низкий процент выздоровевших зафиксирован в НАО - 27% (43 человека), Новгородской области - 32% (1 030 человек), Республике Карелия - 46% (701 человек), а также Псковской области - 48% (1 474 человека).

В Мурманской области процент выздоровевших составил 60% (3 735 человек), в Архангельской области - 53% (3 393 человека), Республике Коми — 52% (2 022 человека).