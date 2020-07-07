Общество

Дизайн-код нестационарной торговли в Пскове станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В среду, 8 июля, в 12:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная дизайн-коду Пскова и правилам размещения нестационарных торговых объектов.

Администрация города Пскова разработала дизайн-код нестационарных торговых объектов Пскова. Планируется, что данный документ станет очередным приложением к правилам благоустройства города.

Он должен помочь городской администрации скорректировать схему НТО в границах города. Предпринимателям же правила помогут создать современные, функциональные и визуально привлекательные торговые объекты.

Подробнее о документе мы попросим рассказать спикеров пресс-конференции:

заместителя главы администрации Пскова Волкова Павла Викторовича

главного архитектора Пскова Скачкова Евгения Владимировича

начальника отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Демидова Василия Алексеевича

Также мы предложим спикерам обсудить перспективы развития нестационарной торговли в Пскове, рассказать об основных вызовах в сфере НТО и ее ключевых проблемах.

Дата проведения: 8 июля. Начало в 12:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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