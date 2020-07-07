Общество

17-летнему невидящему юноше из псковского детского дома ищут семью

Репост сообщения в Инстаграм может помочь 17-летнему юноше из детского дома в Псковской области избежать психоневрологического интерната. Пост размещен в аккаунте tres_mamas_notes (Женщина Любовь История), его лайкнули 65 тыс. подписчиков.

«Дорогие подписчики! Это не денежный сбор!!! Нужны 20 000 ваших лайков, а также комментарии, репосты, сохранения в закладки. У нас есть 30 дней, чтобы спасти человека и найти ему семью», - говорится в сообщении.

«Никита практически не видит, из-за чего через месяц, когда ему исполнится 18, из детского дома его прямиком отправят на «пожизненное заключение» в госучреждение. Это будет психоневрологический интернат. А это значит, что он никогда не сможет создать семью, не сможет сам ничего решать, делать, жить. Будет настоящим чудом если на свое день рождения Никита найдет семью или опекуна», - сообщается в посте.

Нужны родители с готовыми документами, разрешающими семейное устройство. Быстро, срочно, мгновенно.

Никита родился в августе 2002 года, проживает в Псковской области.

«Никита – сообразительный, добрый, спокойный мальчик. Всегда находит общий язык как со взрослыми, так и со сверстниками. Бывает раним и обидчив, но быстро отходит и забывает обиды. А когда требуется помощь, Никита всегда придет на выручку, охотно помогает малышам. Никиту хвалят педагоги – школьную программу по большинству предметов он усваивает.

Никита практически не видит, но прекрасно ориентируется в знакомой обстановке. Мальчик различает предметы на ощупь и очень любит конструировать из деталей разного размера. Может, опираясь на тактильный образец, собрать копию какой-нибудь конструкции.

Активный словарь у Никиты богат, но речь невнятная, мальчик работает над произношением, разучивает стихи, песни и охотно исполняет их на праздниках.

Никита любит музыкальные занятия, он очень хорошо слышит музыку, исполняет сольные партии в детском ансамбле, подыгрывает на шумовых инструментах в детском оркестре.

Никите нужна поддержка каждого из нас», - говорится в сообщении.