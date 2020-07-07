Общество

Более 2300 жителей Псковской области заключили индивидуальные договоры на вывоз ТКО

Более 2300 жителей частного сектора в Псковской области заключили индивидуальные договоры на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором по обращению с ТКО — филиалом ООО «Экопром». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском филиале «Экопром».

В соответствии с законодательством на территории индивидуальной жилой застройки может быть организован контейнерный, либо мешковой сбор и вывоз ТКО. В таком случае жители складируют отходы в места накопления, определенные органами местного самоуправления. Однако ряд собственников частных домовладений могут заключить индивидуальный договор на вывоз ТКО и приобрести личный контейнер, отказавшись от использования общественных площадок. По такому пути пошли и некоторые жители Псковской области, проживающие как в райцентрах, так и в отдаленных деревнях.

Для получения данного вида услуги требуется приобрести пластиковый евроконтейнер, подать в адрес регоператора заявление, приложить документ на собственность и после подписать договор. Форма заявления опубликована на сайте регионального оператора в разделе «Документы» (Формы типовых договоров — для физических лиц).

Заявления принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru.

Документы можно направлять и Почтой России по адресам:

— ЦОК в Пскове: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Льва Толстого, д.3;

— ЦОК в Великих Луках: 182105, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 29.

Телефоны call-центров Экопрома: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки). «Горячая линия» регоператора: 8(800)234-24-23.

Со 2 июля заключить договор можно Центрах обслуживания клиентов компании «Экопром», расположенных в Пскове и Великих Луках.