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Общество

Распространение коронавируса в мире ускоряется - глава ВОЗ

07.07.2020 20:01|ПсковКомментариев: 0

Темпы распространения коронавируса COVID-19 продолжают расти, пандемия коронавирусной инфекции еще не достигла пика, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщил «Интерфакс».

По его словам, на данный момент зарегистрировано 11,4 млн случаев заражения COVID-19 и более 535 тыс. летальных исходов.

«Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии», - заявил Гебрейесус на брифинге ВОЗ.

Только за выходные в мире было выявлено более 400 тыс. случаев заражения COVID-19, констатировал глава организации, напомнив, что с момента вспышки коронавируса число заражений достигло этой отметки за 12 недель.

Гендиректор ВОЗ отметил, что создается впечатление выравнивания уровня смертности среди пациентов с коронавирусом.

«На самом деле некоторые страны достигли значительного прогресса в сокращении количества смертей в то время, как в других странах число смертей все еще растет», - пояснил Гебрейесус.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США 2,9 млн зараженных, в Бразилии - 1,6 млн, в Индии - 719 тысяч. В России на 7 июля 694 230 случаев коронавирусной инфекции, 10 494 умерших и 463 880 выписанных.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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