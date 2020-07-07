Общество

Псковские полицейские навестили семью с «волшебным котом»

7 июля в Пскове члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области вместе с полицейскими посетили многодетные семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, гости вручили детям книги, игрушки, одежду, косметические принадлежности, а их родителям пожелали семейного благополучия и взаимопонимания. Не забыли сотрудники полиции еще раз напомнить своим маленьким подопечным о правилах безопасного поведения на улице во время каникул.

Псковичи Юлия Юрьевна и Алексей Александрович воспитывают четверых детей. Старшему Юрию 16 лет. Во время летних каникул он вместе с отцом работает на одном из предприятий города. Средний Кирилл перешел в седьмой класс. По словам мамы, он хорошо учится и является первым помощником по дому. Все свободное время проводит с шестилетней Полиной и двухлетним Владом.

Юные псковичи были очень рады этой встрече. Для них стало приятной неожиданностью получить сразу столько подарков. Еще ребята с удовольствием занимались творчеством: ладошками нарисовали семейный «герб». А волшебному коту, который тоже пришел их навестить, читали стихи и рассказывали о своих планах.

В ходе общения организаторы постаралась сделать все, чтобы дети и их родители смогли почувствовать настоящую праздничную атмосферу. Ребята поблагодарили гостей за заботу и внимание, пообещали быть дружными и дисциплинированными. А потом все сфотографировались на память.