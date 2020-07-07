Общество

Два месяца не могу записаться к стоматологу - жалоба на сайте губернатора

Псковичка два месяца пытается записаться к стоматологу в городскую стоматологическую поликлинику (Псков, Октябрьский проспект, 29). Об этом говорится в обращении на сайте главы региона.

«В регистратуре даже слушать не стали, показали пальцем на стенд и сказали "все ответы там"! Очень хамское отношение! Через госуслуги к стоматологу на лечение нет номерков. В электронной регистратуре по телефону сказали, номерки появляются в 5 вечера, но в пять вечера до них невозможно дозвониться.

Каждый день делаю по 30 вызовов! То направление перегружено, то проходит определенное время ожидания и звонок скидывается. Вот она наша бесплатная медицина», - написала автор обращения.