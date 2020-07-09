Общество

Скамейку восстановили во дворе «эстонского посольства» в Пскове

Скамейку восстановили во дворе дома №25 по улице Народной в городе Пскове. Об этом 8 июля сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ответ на жалобу про «разруху во дворе эстонского посольства».

Напомним, 10 июня на сайте губернатора было размещено обращение с просьбой восстановить перекладины скамеек во дворе «эстонского посольства» в Пскове. Ранее ответ на это обращение дала глава Пскова Елена Полонская.

«В этом году будет отремонтирован проезд между домами по улице Народной, 25 и Рижскому проспекту, 29/31. Кроме того, уже оборудована автопарковка возле дома по улице Коммунальной, 22А и проезд в сторону улицы Народной. По моему поручению МП «Теплосети» провели восстановительные работы по ремонту теплотрассы к началу отопительного сезона», - сообщила глава города.

19 июня активисты волонтерского центра партии «Единая Россия» планировали провести субботник. Елена Полонская приглашала к участию в нем автора обращения и местных жителей.

Скамейка до ремонта

Елена Полонская добавила, что скамейка на фотографии в обращении находится на придомовой территории многоквартирного дома №22 А по улице Коммунальной, ее ремонт может произвести управляющая компания по согласованию с собственниками помещений указанного дома.