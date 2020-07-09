Общество

Около 700 выпускников сдадут сегодня ЕГЭ по математике в Пскове

10 июля пройдет единый государственный экзамен по математике. В Пскове уровень знаний по этому предмету проверят у 696 человек, в том числе 108 выпускников прошлых лет, сообщила Псковской Ленте Новостей главный специалист управления образования администрации города Наталья Кучерова.

Ранее в Пскове ЕГЭ по русскому языку сдали 1325 выпускников, по литературе - 128, информатике - 116, географии - 36.

Всего в Псковской области в этом году ЕГЭ сдают более 2 тысяч выпускников. В регионе предусмотрено 35 пунктов для проведения испытаний, задействованы 339 аудиторий. Из-за мер безопасности в связи с коронавирусом в каждой из них могут одновременно находиться до 9 человек. Выпускников размещают с соблюдением дистанции, также проводится дезинфекция помещений до и после экзамена.

Госэкзамены продолжатся до 27 июля. Сдавать их нужно только поступающим в вузы, а в 9-х классах из-за пандемии коронавируса экзамены были отменены.