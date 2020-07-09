Общество

Псковичка просит поддержать работников яслей

Поддержать работников детсадов, работавших во время коронавирусных ограничений, предложила псковичка. С такой инициативой жительница региона обратилась на сайт губернатор60.рф.

Горожанка рассказала, что ее ребенок все это время посещал ясли «Малышок» на улице Пражской. Сотрудники дошкольного учреждения, уверяет она, работали «безукоризненно с самого начала введения карантинных мер». «Хочу попросить у вас поблагодарить от имени администрации всех без исключения работников и рассмотреть вопрос поддержки этой категории работающих в период карантина», - написала псковичка.

По словам председателя регионального комитета по образованию Александра Седунова, выход на нерабочей неделе псковским работникам детсадов должны были оплатить вдвойне, пишет «МК в Пскове».