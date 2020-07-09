Общество

Интерактивная стена установлена в островской библиотеке

Новую технику начали осваивать в Островской районной библиотеке. Как сообщили в учреждении, оборудование приобретено в рамках национального проекта «Культура».

«Одно из самых интересных поступлений - интерактивная стена. С ее помощью можно смотреть видеоролики, показывать презентации и листать книги. Последнее особенно понравится детям», - поделились в библиотеке.

Всего на модернизацию районной библиотеки было выделено 10 млн рублей из федерального бюджета, средства были потрачены на ремонт и покупку современного оборудования. Цель - создать на базе библиотеки коммуникационный центр, объединяющий в себе информационные и культурные площадки.