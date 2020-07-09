Общество

«Парк Юрского периода» появится в Великих Луках

Палеонтологический научно-образовательный парк появится в городском парке культуры и отдыха Великих Лук, пишет портал «Луки.ру».

Ранее великолучане высказывали идеи по поводу создания в городе «парка с динозаврами». В феврале на сайт губернатора написала местная жительница. Она попросила создать в городском парке культуры и отдыха динопарк, ее поддержали и другие горожане.

В итоге администрация Великих Лук пообещала обсудить это предложение с инвестором. Горожан услышали, и в ближайшее время в парк будут привезены около 40 фигур динозавров.

Проект не только развлекательный, но и образовательный. Интерактивная выставка будет интересна и детям, и взрослым. Для великолучан откроют «Парк Юрского периода» с прототипами современных млекопитающих. Только период будет не один, а шесть., уточняет источник. Также здесь можно будет увидеть фигуры первых людей.