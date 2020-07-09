Общество

В Минпросвещения заявили о вреде подарков для детей-сирот

Дарить детям-сиротам подарки или организовывать для них зрелищные развлечения — вредно. Об этом говорится в методических материалах Минпросвещения, посвященных волонтерской работе с сиротами, пишет газета «Известия».

По словам разработчиков, подарки и дорогие вещи от малознакомых людей формируют неверную картину мира у ребенка, иждивенческую модель поведения, и ему будет сложнее адаптироваться во взрослой жизни.

Подарки — одна из самых распространенных форм помощи сиротским учреждениям, отметила один из авторов материалов, психолог проекта «Быть рядом» Анна Серкина. Такой способ помощи на слуху и первым приходит в голову. Однако это не самая актуальная потребность, сказала она. Например, для некоторых актуальнее лечение.

Тем не менее отказываться от помощи детям-сиротам не стоит, но стоит заранее уточнять в детдомах и волонтерских организациях, что именно может быть полезно, добавила Серкина.