Общество

Ретроградную комету можно увидеть в ночном небе над Псковом

В ночном небе над Псковом можно увидеть комету C/2020 F3 (NEOWISE). Об этом сообщается в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальных сетях.

Во многих городах России и мира данную комету уже во всю наблюдают, получено немало фотографий. Лучше всего для ее наблюдений воспользоваться биноклем, впрочем, некоторые люди с хорошим зрением отмечают, что комета видна даже невооруженным глазом.

Наилучшее время для наблюдений этой кометы в середине ночи - около 1.00. Комета располагается в северной стороне неба, невысоко над горизонтом.

«К сожалению, на широтах Пскова, светлое небо в ночное время не позволяют в полной мере получить всей зрелищности от кометы, как, к примеру, на южных широтах. Тем не менее, псковские любители фотографии, имеющие зеркальные фотоаппараты с объективами 24-200 мм ночью могут получить весьма интересные кадры кометы над объектами архитектуры Псковского кремля и это могут быть весьма уникальные кадры», - рассказал один из участников клуба Петр Митрофанов.