Общество

Земли в нацпарках могут разрешить приватизировать

В России может появиться возможность приватизации земельных участков на территориях национальных парков. Законопроект об этом планируется рассмотреть в первом чтении на одном пленарных заседаниях Государственной Думы до конца июля.

Авторами законопроекта выступили вице-спикеры Совета Федерации Юрий Воробьев и Андрей Турчак, а также сенаторы Алексей Майоров, Елена Зленко, Вячеслав Наговицын и ряд депутатов Госдумы. Они предлагают не изымать и разрешить предоставлять участки в зонах хозяйственного назначения национальных парков, если в отношении этих участков по закону не могут быть установлены иные изъятия и ограничения. Условием для этого будет наличие сведений о границах такого населенного пункта в Едином государственном реестре недвижимости, сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, предлагается предусмотреть процедуру изменения границ национальных парков, исправления технических ошибок в определении их границ. Принимать такие решения будет правительство.

Сейчас земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах национальных парков, находятся исключительно в собственности государства. Те, кто проживает в границах нацпарках, не могут получить землю для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства. Региональные власти и органы местного самоуправления не могут реализовать социально-экономические программы и меры поддержки населения, программы по расселению ветхого жилья, объясняют парламентарии.