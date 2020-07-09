Общество

Спрос россиян на кредиты наличными вырос на треть, показал опрос

Спрос россиян на потребительские кредиты наличными в июне вырос примерно на треть, показал опрос крупнейших банков, проведенный РИА Новости.

Коронавирус и введенные в связи с ним ограничения оказали влияние на способ оформления таких кредитов: некоторые банки в июне зафиксировали настоящий цифровой бум, тем не менее по-прежнему остаются клиенты, которые предпочитают личный поход в офис приложению банка.

«В мае спрос на потребительские кредиты вырос на 23% по сравнению с апрелем, а в июне еще на 30% по сравнению с маем. Однако возврат к докризисным объемам марта мы ожидаем не ранее июля – августа, когда будут сняты все ограничения и рынок вернется к прежнему ритму», - прокомментировал руководитель направления по развитию потребительских кредитов одного из крупных банков страны Дмитрий Сивов.

В июне 76% клиентов банка получили кредит онлайн без посещения отделений или встречи с представителем банка для подписания документов. Ранее полностью удаленное кредитование было доступно только для тех клиентов, которые обслуживались в кредитной организации больше трех месяцев. Однако период самоизоляции ускорил процесс автоматизации кредитного конвейера, и теперь получить необходимую сумму за считанные минуты возможно с первого дня.

По данным одного из крупных банков, клиенты оформляют кредиты онлайн на небольшие суммы, в которых возникает срочная необходимость, поэтому средний размер кредитов, полученных таким способом, меньше классического кредита, оформленного в офисе.

«На сегодняшний день количество заявок на кредиты онлайн заметно меньше, чем на оффлайн-оформление кредитов. Здесь стоит учитывать и поведенческие особенности. Так, по-прежнему остается ряд услуг, за которыми клиенты традиционно предпочитают обращаться в отделения, будь то открытие депозита или оформление кредита, поскольку большинство клиентов в таких случаях предпочитают личное присутствие в банке», - вместе с тем отметили в кредитной организации.